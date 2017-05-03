В Хакасии возобновлено движение по автодороге, закрытой из-за паводка

АБАКАН, 3 мая. /ТАСС/. Автодорога Большая Сея - Верхний Таштып, закрытая ранее из-за подтопления, открыта для движения. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГО и ЧС.

"Открыт проезд для транспорта по автомобильной дороге Большая Сея - Верхний Таштып. Напомним, на этом участке произошло подтопление дорожного полотна грунтовыми водами. Ситуация находилась на контроле властей, осложнения обстановки не произошло", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение по автодороге было закрыто 28 апреля из-за выхода из русла реки Таштып и подтопления дороги. Движение осуществлялось через село Маштур.

В селе Большая Сея проживает более 400 человек, в поселке Верхний Таштып - более 500.