В Новосибирской области неизвестные совершили нападение на депутата

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НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение на депутата-коммуниста Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Павла Батина. Пострадавший не исключает, что нападение связано с его политической деятельностью. По его заявлению полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"По заявлению о причинении телесных повреждений полиция в настоящее время проводит проверку. Устанавливаются и проверяются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством", - сказали в пресс-службе.
По данным областного обкома КПРФ, нападение на Батина произошло 28 апреля в Калининском районе Новосибирска. Двое молодых людей несколько часов ждали его около подъезда дома и нанесли несколько ударов в лицо. Депутат был госпитализирован.
"Батин является депутатом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 2015 года. За это время он часто высказывал критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе изменений в Устав и бюджет муниципального образования, как это и было на последней сессии, 27 апреля", - говорится в сообщении на сайте обкома КПРФ.