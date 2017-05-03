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В Алтайском крае остаются подтопленными 90 домов и более 600 участков

Сибирь
3 мая, 9:23 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Последствия подтопления ликвидируют 260 человек, 74 единицы техники

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Подтопление талыми и грунтовыми водами в Алтайском крае продолжается - на сегодняшний день в его зоне находятся 90 домов и 641 приусадебный участок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Более 900 человек оказались в зоне подтопления в Рубцовске

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С подтопленных территорий в алтайском Рубцовске откачали более 20 тысяч кубометров воды

"На сегодня подтопленными остаются 641 приусадебный участок, в том числе 90 частных домов с населением 236 человек, из которых 38 - дети. Ликвидируют последствия подтопления 260 человек, 74 единицы техники", - уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, подтопление зафиксировано в городе Рубцовске, продолжается работа по откачке воды - уже откачано 167,502 тысячи кубометров. Ранее там было подтоплено 120 домов - из-за постоянной смены погоды и уровня воды количество подтопленных объектов постоянно меняется. Так, на сегодня, по данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, остаются превышенными отметки подтопления у Рубцовска - на 5 сантиметров, и у города Камень-на-Оби - на 7 сантиметров. Резкого изменения ситуации синоптики не прогнозируют.

В зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.

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