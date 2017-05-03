В гостинице Новосибирска произошел пожар, постояльцев эвакуировали

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в трехэтажном гостиничном комплексе из бруса "Петровъ Дворъ" в Октябрьском районе Новосибирска. Огонь перекинулся с расположенной рядом бани, постояльцы успели эвакуироваться.

"Огнем уничтожены кровля и мансардный этаж на площади 200 кв. м, а также баня на площади 35 кв. метров. Погибших или травмированных нет. Предполагаемая причина пожара - неправильное устройство дымохода печи в бане", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В сводке МЧС здание значится как частный дом, но по указанному адресу располагается именно гостиничный комплекс.

Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 22:32 местного времени (18:32 мск). К приезду пожарных горели баня и крыша дома, открытое горение удалось ликвидировать к 23:15. Материальный ущерб устанавливается.

В 2014 году "Петровъ ДворЪ" стал объектом проверку телевизионной программы "Ревизорро". Тогда ведущая дала высокую оценку деревянному декору гостиницы, но раскритиковала систему пожарной сигнализации: несработавшие датчики дыма и неисправный огнетушитель.