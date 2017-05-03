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Режим ЧС введен в тайге на севере Красноярского края из-за шелкопряда

Сибирь
3 мая, 10:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, мая. /ТАСС

Для борьбы с вредителем привлечены 19 воздушных судов, которые будут базироваться в аэропорту Енисейска и на площадке в Ярцево

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© Василий Мельниченко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в лесах Енисейского района Красноярского края из-за сибирского шелкопряда, заразившего тайгу. Об этом в среду ТАСС сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона.

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"В связи со сложной обстановкой, связанной с распространением сибирского шелкопряда, а также для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в лесах Енисейского района введен режим чрезвычайной обстановки. Это связано с предстоящей обработкой лесов спецпрепаратами "Лепидоцид СК" и "Димилин СП", которая должна начаться в ближайшее время. Возможно, что она начнется в двадцатых числах мая, однако возможные осадки могут сдвинуть сроки на начало июня", - сообщили в ведомстве.

"Сейчас в очагах специалисты проводят наблюдения за выходом сибирского шелкопряда из подстилки. Мероприятия по уничтожению вредителя начнутся сразу после его подъема в крону деревьев", - пояснил первый заместитель главы министерства Дмитрий Селин.

Сначала смесью спецпрепаратов будут обработаны территории вокруг населенных пунктов и особо ценные леса на общей площади более 260 тыс. га. Для борьбы с шелкопрядом привлечены 19 воздушных судов, которые будут базироваться в аэропорту Енисейска и на площадке в Ярцево.

В августе - сентябре пройдет второй этап борьбы с сибирским шелкопрядом. Обрабатывать пораженные вредителем участки будут с использованием препарата "Клонрин, КЭ", внесенного в каталог спецсредств, разрешенных к использованию на землях лесного фонда. Всего на борьбу с вредителем из федерального и краевого бюджетов выделено около 850 млн рублей.

Очаг заражения сибирским шелкопрядом был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч га. В июне 2016 года специалисты Лесопожарного центра с помощью самолетов Ан-2, оснащенных специальной аппаратурой для ультрамалообъемного опрыскивания, обработали 35 тыс. га зараженного шелкопрядом леса препаратом "Лепитоцид СК". Удалось не допустить распространения вредителя на природный заказник "Больше- Касский".

Нашествия шелкопряда

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить исключительно сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 50-е, 70-е, 1994-96 годы, что приводило к полной гибели всех хвойных деревьев в районе вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн га.

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