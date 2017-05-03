Пострадавшим от пожара пенсионерам села Черемушки пенсии за май выплатят досрочно

УЛАН-УДЭ, 3 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Пенсионеры, пострадавшие от пожара в селе Черемушки в Бурятии, получат пенсии за май досрочно. Об этом сообщили в среду в правительстве республики.

"В результате чрезвычайной ситуации 28 апреля пострадали 17 пенсионеров. Пенсии за май им выплатят досрочно, начиная уже с сегодняшнего дня, независимо от установленного графика доставки", - уточнили в пресс-службе регионального кабмина.

Накануне в отделении Пенсионного фонда России по Бурятии были оперативно сформированы документы на экстренные выплаты погорельцам. "Третьего мая пенсии и социальные выплаты будут выплачены пенсионерам, получающим денежные средства через кредитные учреждения, - добавили в пресс-службе. - Получателям пенсий через "Почту России" выплаты будут произведены 4 мая. В этот день будет организован специальный выезд почтальона в село Черемушки".

Пожар в селе Черемушки в Прибайкальском районе Бурятии произошел вечером 28 апреля из-за неосторожного обращения с огнем, сгорело более 20 строений, без крова остались 35 человек. Люди уже получили материальную помощь по 10 тыс. рублей. Сейчас оформляются документы по выдаче по 100 тыс. рублей тем, кто полностью потерял жилье, по 50 тыс. рублей - тем, кто частично утратил имущество.