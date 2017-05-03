В Кузбассе из музея изъяли коллекцию оружия из-за отсутствия документов на него

КЕМЕРОВО, 3 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Музей города Березовский Кемеровской области вынужден был сдать в полицию коллекцию оружия из-за отсутствия документов, в том числе подтверждающих невозможность совершить выстрелы из него, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нарушение закона в сфере оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ ведомство выявило во время проверки по заданию Генпрокуроры РФ. "Какие-либо документы, подтверждающие поступление оружия и боеприпасов в музей, их свойства и боевые качества, отсутствовали. Непонятно, является ли оно боевым или списанным, выполнены ли все требования по приведению его в негодность", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура направила документы в отдел полиции для процессуальной проверки, оружие было изъято. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, музей сдал 16 единиц оружия, а также гранаты и патроны. В фондах хранились винтовки и карабины Мосина 1891 и 1930 года, револьвер Смит-Вессон образца 1872 года, пулеметы Максима образца 1910 года и Дегтярева 1944 года, автоматы 1940-х годов, минометы и т. д.

"Назначена судебно-криминалистическая экспертиза. Будет установлено, каким образом музей получил оружие и боеприпасы, криминалисты также определят, является ли оно боевым. Если это будет установлено, то должны быть приняты меры к внесению в оружие технических изменений, не позволяющих производить выстрелы", - отметили в ведомстве. После выявленных нарушений прокуратура внесла представление начальнику городского управления культуры, спорта, молодежи и нацполитики, директору музея объявлен выговор.

Как сообщила ТАСС директор музея им. В. Н Плотникова (единственный музей в Березовском) Татьяна Юдина, коллекция оружия формировалась еще в прошлом веке. "Наш музей был создан более 30 лет назад на базе школьного музея боевой славы. Была ли в свое время соблюдена процедура списания - у нас этих документов нет, поскольку проходила эта процедура не в музее (школьном), а, вероятно, при выдаче оружия с армейских складов, то есть воинских частей. В процессе реорганизации музея не было передачи фондов и, несмотря на то, что все они описаны и пронумерованы, документов, подтверждающих поступление оружия, нет, тогда это и не требовалось, были другие требования", - пояснила она.

Юдина заверила, что оружие, представленное в музее, не боевое и стрелять из него невозможно. "Сейчас идет процесс оформления документов", - добавила она.