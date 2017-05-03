Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Добрости
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кузбассе из музея изъяли коллекцию оружия из-за отсутствия документов на него

Сибирь
3 мая, 10:32 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

По данным прокуратуры, непонятно, является ли оружие боевым или списанным

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 3 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Музей города Березовский Кемеровской области вынужден был сдать в полицию коллекцию оружия из-за отсутствия документов, в том числе подтверждающих невозможность совершить выстрелы из него, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нарушение закона в сфере оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ ведомство выявило во время проверки по заданию Генпрокуроры РФ. "Какие-либо документы, подтверждающие поступление оружия и боеприпасов в музей, их свойства и боевые качества, отсутствовали. Непонятно, является ли оно боевым или списанным, выполнены ли все требования по приведению его в негодность", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура направила документы в отдел полиции для процессуальной проверки, оружие было изъято. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, музей сдал 16 единиц оружия, а также гранаты и патроны. В фондах хранились винтовки и карабины Мосина 1891 и 1930 года, револьвер Смит-Вессон образца 1872 года, пулеметы Максима образца 1910 года и Дегтярева 1944 года, автоматы 1940-х годов, минометы и т. д.

"Назначена судебно-криминалистическая экспертиза. Будет установлено, каким образом музей получил оружие и боеприпасы, криминалисты также определят, является ли оно боевым. Если это будет установлено, то должны быть приняты меры к внесению в оружие технических изменений, не позволяющих производить выстрелы", - отметили в ведомстве. После выявленных нарушений прокуратура внесла представление начальнику городского управления культуры, спорта, молодежи и нацполитики, директору музея объявлен выговор.

Как сообщила ТАСС директор музея им. В. Н Плотникова (единственный музей в Березовском) Татьяна Юдина, коллекция оружия формировалась еще в прошлом веке. "Наш музей был создан более 30 лет назад на базе школьного музея боевой славы. Была ли в свое время соблюдена процедура списания - у нас этих документов нет, поскольку проходила эта процедура не в музее (школьном), а, вероятно, при выдаче оружия с армейских складов, то есть воинских частей. В процессе реорганизации музея не было передачи фондов и, несмотря на то, что все они описаны и пронумерованы, документов, подтверждающих поступление оружия, нет, тогда это и не требовалось, были другие требования", - пояснила она.

Юдина заверила, что оружие, представленное в музее, не боевое и стрелять из него невозможно. "Сейчас идет процесс оформления документов", - добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
2
Акции АФК "Система" упали на 27% на фоне подачи иска "Роснефтью"
3
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
Темы дня
Загрузка...
Реклама