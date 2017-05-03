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Иркутские ученые создают комплекс для полного анализа геномов обитателей озер и рек

Сибирь
3 мая, 10:50 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 3, мая. /ТАСС

Результаты проекта позволят на новом уровне выявлять и моделировать изменения в сообществах микроорганизмов

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ИРКУТСК, 3 мая. /ТАСС/. Лимнологический институт (ЛИН) и Институт динамики систем и теории управления (ИДСТУ) Сибирского отделения РАН начали совместный проект по изучению геномов обитателей пресноводных экосистем - бактерий, водорослей, архей. Как рассказал ТАСС научный сотрудник ИДСТУ СО РАН Алексей Шигаров, результаты проекта позволят на новом уровне выявлять и моделировать изменения в сообществах микроорганизмов.

"Мы планируем объединить методы массового секвенирования (определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК - прим. ТАСС) и технологии обработки больших данных, чтобы получить представление о том, как меняются пресноводные экосистемы при изменении факторов окружающей среды. Результаты проекта могут быть применены для полной характеристики сообществ микроскопических организмов из разных мест обитания и для моделирования изменений в этих сообществах", - сказал Шигаров.

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По словам доктора биологических наук, сотрудницы ЛИН СО РАН Елены Лихошвай, в рамках проекта будут максимально полно изучаться такие микроскопические организмы, как водоросли, бактерии, археи, и учитываться все факторы водной среды, влияющие на сообщества - температура, кислотность. Сейчас ученые располагают образцами из озер Байкал и Лабынкыр (Якутия).

"За рубежом начаты и успешно развиваются крупные проекты по мировому океану - перевод биологии в "цифру": это и секвенирование нового поколения, и большие данные, и датчики непрерывного мониторинга, и облачные технологии, и спутниковые съемки. Нам удалось объединить знания, усилия и инфраструктуру для того, чтобы работать над проектом в экологии пресноводных экосистем на современном уровне и не отстать от стремительно развивающейся науки. Наш проект можно сравнить вот с чем: человек наблюдает через замочную скважину за окружающим миром, но вдруг массовое секвенирование распахивает дверь, и наблюдателя накрывает огромным потоком информации", - отметила Лихошвай.

Совместная работа институтов, рассчитанная на 4 года, финансируется Иркутским научным центром в рамках программы интеграционных проектов.

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