От пожаров в Сибири спасены 299 населенных пунктов

В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"Сибирь 3 мая, 11:39
Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на УимблдонСпорт 3 мая, 11:25
Боксерский бой Курбанов - Мосли отложен до декабряСпорт 3 мая, 11:21
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограниченияЭкономика и бизнес 3 мая, 11:14
Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестицидыСоциальная ответственность 3 мая, 11:10
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в КабулеМеждународная панорама 3 мая, 11:08
Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментовТранспорт 3 мая, 11:06
Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больницеСпорт 3 мая, 10:57
Экс-главу АСИ в Южном федеральном округе признали невиновнымПроисшествия 3 мая, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Лесопожарная обстановка в Сибирском федеральном округе стабилизирована, гибели людей не допущено. Об этом на селекторном совещании сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко.
"По оперативным данным, в настоящее время действует 60 очагов природных пожаров на площади более 3,7 тысяч гектаров. Лесопожарная остановка в Сибирском федеральном округе стабилизирована", - сказал он.
Также он отметил, что от огня удалось спасти 299 населенных пунктов с населением свыше 240 тысяч человек.
"Вместе с тем в Республике Бурятия, Иркутской области и Красноярском крае прошли переходы природных пожаров на жилые дома, огнем уничтожено 96 жилых дома, три социально значимых объекта. Пожары в настоящее время ликвидированы, гибели людей не допущено", - отметил Яцуценко, добавив, что ведомством проводится непрерывный космический мониторинг, а также моделирование развития наиболее опасных пожаров.