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От пожаров в Сибири спасены 299 населенных пунктов

Сибирь
3 мая, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Огнем уничтожено 96 жилых дома, три социально значимых объекта

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Лесопожарная обстановка в Сибирском федеральном округе стабилизирована, гибели людей не допущено. Об этом на селекторном совещании сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко.

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"По оперативным данным, в настоящее время действует 60 очагов природных пожаров на площади более 3,7 тысяч гектаров. Лесопожарная остановка в Сибирском федеральном округе стабилизирована", - сказал он.

Также он отметил, что от огня удалось спасти 299 населенных пунктов с населением свыше 240 тысяч человек.

"Вместе с тем в Республике Бурятия, Иркутской области и Красноярском крае прошли переходы природных пожаров на жилые дома, огнем уничтожено 96 жилых дома, три социально значимых объекта. Пожары в настоящее время ликвидированы, гибели людей не допущено", - отметил Яцуценко, добавив, что ведомством проводится непрерывный космический мониторинг, а также моделирование развития наиболее опасных пожаров.

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