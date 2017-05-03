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S7 открыла дополнительный рейс между Улан-Удэ и Пекином

Сибирь
3 мая, 12:15 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Полеты будут выполняться по средам и пятницам еженедельно

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УЛАН-УДЭ, 3 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Авиакомпания S7 открыла дополнительный рейс между Улан-Удэ и Пекином. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Байкал" (Улан-Удэ).

"Сегодня стартовал дополнительный рейс в Пекин от авиакомпании S7 Airlines. Теперь поездки в столицу Поднебесной становятся доступнее в два раза - рейс будет выполняться по средам и пятницам еженедельно", - отметили в пресс-службе, напомнив, что ранее рейсы в Пекин выполнялись один раз в неделю по пятницам. Стоимость авиабилета между Улан-Удэ и Пекином составляет от 7,8 тыс. рублей в одну сторону. С июня также возобновится сезонное авиасообщение между столицей Бурятии и Сеулом, которое обслуживает авиакомпания "Якутия".

Ранее сообщалось, что в июне монгольская авиакомпания "Хунну Эйр" планирует запустить рейс Улан-Удэ - Улан-Батор.

В апреле 2017 года, на совещании по транспортной инфраструктуре и туризму Бурятии, исполняющий директор аэропорта "Байкал" Евгений Сивцов сообщил, что идут также переговоры по открытию авиасообщения с китайскими Шанхаем, Далянем, Хайларом и Эрлянем.

Аэропорт "Байкал" является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его пассажиропоток ежегодно составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

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