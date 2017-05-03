Глава отделения почты в сгоревшей Бубновке спасла имущество от огня

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Почта России" наградит начальника почтового отделения в сгоревшем селе Бубновска в Иркутской области, которая спасла имущество от огня и даже организовала работу почты у себя дома.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе федерального почтового оператора, во время пожара в Бубновке 28 апреля, когда огонь уничтожил 59 домов, детский сад и почту, начальник отделения "Почты России" Елена Мартюшева спасла от стихии денежные средства, документы, печати и другое имущество. А затем организовала временный пункт обслуживания клиентов в собственной квартире, где жители поселка могут отправить или получить письма и документы, денежные переводы и посылки.

"Руководством Иркутского филиала "Почты России" принято решение поощрить Елену Мартюшеву за проявленную смелось и готовность действовать в интересах людей даже в чрезвычайной ситуации", - сообщили в "Почте России".

Елена Мартюшева работает на почте 25 лет.