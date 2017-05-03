Сибирские ученые создали более безопасную версию рентген-сканера для аэропортов

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали и запатентовали новую версию системы рентгеновского контроля (СРК) "Сибскан", которая позволяет обнаружить опасные предметы как в одежде, так и внутри человека. Новая модификация уже используемой в аэропорту Толмачево установки сделает процедуру более безопасной, а получаемую оператором картинку - более точной, сообщил в пресс-центре ТАСС директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

"Буквально на днях мы получили патент на применение в детекторной системе этой установки. Использован полупроводниковый детектор прямого счета гамма-квантов. Это позволило поднять разрешение в несколько раз", - сказал он.

Кроме того, в новую установку добавлена возможность динамической регулировки интенсивности рентгеновского луча в зависимости от рентгеновской прозрачности конкретной области объекта. Это позволит снизить дозу облучения до 0,15 микрозиверт, что в два раза меньше допустимой по СанПиН и соответствует всего двум минутам полета (сейчас - 4 минуты).

Старая версия "Сибскана" уже несколько лет используется для предполетного досмотра пассажиров аэропорта Толмачево. В год через него проходят около миллиона человек.