Проект гелиогеофизического комплекса в Сибири получил финансирование

Погрузка на Дальневосточной желдороге в январе-апреле сократилась на 3,8%Транспорт 3 мая, 14:20
МЧС: слабая профилактика привела к осложнению пожароопасной обстановки на УралеНовости Урала 3 мая, 14:20
Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять Ари после финала Кубка РоссииСпорт 3 мая, 14:06
Глава отделения почты в сгоревшей Бубновке спасла имущество от огняСибирь 3 мая, 13:57
Аввакумова: прыжки в воду воспитывают характерСпорт 3 мая, 13:26
Наумов: футболистам "Локомотива" Ари и Фарфану надо сдерживать эмоции на полеСпорт 3 мая, 13:22
ПГК в I квартале увеличила объем перевозок в полувагонах на Московской желдороге на 14%Транспорт 3 мая, 13:20
Первый показ отреставрированного фильма Хуциева "Был месяц май" состоится в ЕкатеринбургеНовости Урала 3 мая, 13:16
Ушаков оценил разговор Путина и Трампа как деловой и позитивныйПолитика 3 мая, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Проектные работы по созданию гелиогеофизического комплекса РФ в Восточной Сибири полностью профинансированы, сообщил на пресс-конференции председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
Конкурс по созданию Национального гелиогеофизического комплекса РАН в 2013 году выиграл холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию "Ростех". Проект планировалось завершить в 2020 году, но сроки реализации неоднократно переносились. Первоначальная стоимость комплекса оценивалась в 17 млрд рублей.
В конце марта научный руководитель Института солнечно-земной физики СО РАН Гелий Жеребцов сообщал ТАСС, что планы ученых по созданию комплекса могут нарушить сложности с финансированием: на тот момент в бюджете на 2017 год деньги на эти работы не были заложены. Строительство комплекса, по его словам, планируется начать в 2018 году.
"Финансирование проектных работ произведено, проект готов к реализации", - сказал Асеев.
Он отметил, что в этом году может начаться финансирование работ по возведению элементов комплекса. "Мы надеемся, что проблемы с финансированием, по крайней мере поэтапно для каждого из этих пяти объектов, будут решены в самое ближайшее время", - сказал глава Сибирского отделения РАН.
Комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли. В его состав войдут солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала 3-4 метра, многоволновой радиогелиограф, система радаров, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра и центр управления .