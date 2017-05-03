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Проект гелиогеофизического комплекса в Сибири получил финансирование

Сибирь
3 мая, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Проектные работы по созданию гелиогеофизического комплекса РФ в Восточной Сибири полностью профинансированы, сообщил на пресс-конференции председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.

Конкурс по созданию Национального гелиогеофизического комплекса РАН в 2013 году выиграл холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию "Ростех". Проект планировалось завершить в 2020 году, но сроки реализации неоднократно переносились. Первоначальная стоимость комплекса оценивалась в 17 млрд рублей.

В конце марта научный руководитель Института солнечно-земной физики СО РАН Гелий Жеребцов сообщал ТАСС, что планы ученых по созданию комплекса могут нарушить сложности с финансированием: на тот момент в бюджете на 2017 год деньги на эти работы не были заложены. Строительство комплекса, по его словам, планируется начать в 2018 году.

"Финансирование проектных работ произведено, проект готов к реализации", - сказал Асеев.

Он отметил, что в этом году может начаться финансирование работ по возведению элементов комплекса. "Мы надеемся, что проблемы с финансированием, по крайней мере поэтапно для каждого из этих пяти объектов, будут решены в самое ближайшее время", - сказал глава Сибирского отделения РАН.

Комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли. В его состав войдут солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала 3-4 метра, многоволновой радиогелиограф, система радаров, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра и центр управления .

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