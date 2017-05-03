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Устройство дистанционного обнаружения взрывчатки в аэропортах проходит испытания

Сибирь
3 мая, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Система лазерного дистанционного определения паров взрывчатых веществ создана сибирскими учеными при поддержке специалистов ФСБ

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Устройство дистанционного обнаружения взрывчатых веществ для аэропортов и других общественных мест создано учеными и ФСБ и уже проходит испытания, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, академик Павел Логачев.

"При поддержке ФСБ сделан опытный экземпляр, он сейчас проходит испытания. Такая установка создана, я надеюсь, она со временем появится во всех потенциально опасных (местах - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Логачева, Институт проблем химико-энергических технологий совместно с Институтом оптики атмосферы и ФСБ создали систему лазерного дистанционного определения паров взрывчатых веществ. "Довольно сложная технология там используется", - отметил ученый.

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