Коллайдер в Новосибирске вышел на энергию выше проектной

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сибирский коллайдер ВЭПП-2000 в начале мая успешно вышел на рекордно высокую энергию, ученые ожидают новых данных для изучения структуры протона и нейтрона, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Института ядерной физики имени (ИЯФ) Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, академик Павел Логачев.
Электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000 - ускоритель элементарных частиц, работающий в ИЯФ. В 2014-2015 году проводилась его модернизация, с 2017 года начался новый набор данных.
"Как раз буквально пару дней назад мы выполнили программу на энергии выше проектной", - сказал Логачев.
"Светимость увеличилась примерно в 10 раз, производительность резко возросла, и мы сейчас ожидаем очень интересные результаты в области структуры протона и нейтрона", - сообщил академик.
По его словам, исследуемый на этом коллайдере энергетический диапазон - это "место, очень интересное физикам с точки зрения редких событий и новой физики". Логачев добавил, что за последние пять месяцев модернизированный коллайдер набрал примерно на 30% больше данных, чем за всю историю его работы до этого.