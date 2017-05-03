В Омске на три года осужден водитель, сбивший на переходе женщину с тремя детьми

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ОМСК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор жителю Омска Аладдину Горчуеву, сбившему в октябре прошлого года на пешеходном переходе женщину с тремя детьми, сообщили ТАСС в прокуратуре области. Виновник ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка, а ее мать и два брата были госпитализированы, осужден на 3 года и 3 месяца колонии.
"Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении Аладдина Горчуева и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сказали в ведомстве.
Ленинский районный суд Омска приговорил 16 февраля водителя к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, лишил его права в течение 3 лет управлять транспортными средствами и обязал выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Горчуев с принятым решением не согласился и обжаловал его.
Инцидент произошел 11 октября 2016 года в Омске. 53-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с тремя детьми, после чего скрылся с места происшествия. В отделение полиции Горчуев явился добровольно в ночь на 12 октября. По его словам, он сбежал с места ЧП, испугавшись самосуда со стороны очевидцев аварии. На допросе водитель пояснил, что не заметил пешеходный переход, так как потянулся за сигаретами.
В ходе расследования было установлено, что у водителя, несмотря на превышение скорости и мокрую дорогу, была возможность предотвратить наезд. Машина была в технически исправном состоянии. Свою вину в совершении преступления Горчуев признал полностью.