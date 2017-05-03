Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Омске на три года осужден водитель, сбивший на переходе женщину с тремя детьми

Сибирь
3 мая, 15:34 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Инцидент произошел 11 октября 2016 года, в ДТП погибла шестилетняя девочка, а ее мать и два брата были госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор жителю Омска Аладдину Горчуеву, сбившему в октябре прошлого года на пешеходном переходе женщину с тремя детьми, сообщили ТАСС в прокуратуре области. Виновник ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка, а ее мать и два брата были госпитализированы, осужден на 3 года и 3 месяца колонии.

"Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении Аладдина Горчуева и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сказали в ведомстве.

Ленинский районный суд Омска приговорил 16 февраля водителя к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, лишил его права в течение 3 лет управлять транспортными средствами и обязал выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Горчуев с принятым решением не согласился и обжаловал его.

Инцидент произошел 11 октября 2016 года в Омске. 53-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с тремя детьми, после чего скрылся с места происшествия. В отделение полиции Горчуев явился добровольно в ночь на 12 октября. По его словам, он сбежал с места ЧП, испугавшись самосуда со стороны очевидцев аварии. На допросе водитель пояснил, что не заметил пешеходный переход, так как потянулся за сигаретами.

В ходе расследования было установлено, что у водителя, несмотря на превышение скорости и мокрую дорогу, была возможность предотвратить наезд. Машина была в технически исправном состоянии. Свою вину в совершении преступления Горчуев признал полностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
4
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
5
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама