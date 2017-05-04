Непогода вызвала перебои в электроснабжении четырех районов Забайкалья

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ЧИТА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Резкое ухудшение погоды привело к локальным нарушениям электроснабжения потребителей в ряде населенных пунктов четырех южных районов Забайкальского края, сообщила пресс-служба компании "Читаэнерго" (филиал Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Сибири).
"Резкое ухудшение погоды привело к локальным технологическим нарушениям электроснабжения потребителей в некоторых населенных пунктах Ононского, Оловяннинского, Борзинского, Могойтуйского районов. Основная причина технологических нарушений - ветер и налипание снега на провода", - уточнили в пресс-службе.
Специалисты филиала переведены на особый режим работы, аварийно-восстановительные бригады "Читаэнерго" приступили к ремонтным работам на распределительных сетях.
"Оперативный штаб из руководителей и специалистов предприятия отслеживает обстановку на подведомственных энергообъектах. Компания обеспечена всем необходимым оборудованием для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки", - добавили в пресс-службе.
Организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Всего в работах задействованы более 50 человек, в распоряжении которых 25 единиц техники.