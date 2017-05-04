"КрасАвиа" увеличит число рейсов из Норильска на время реконструкции аэропорта "Алыкель"

КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа" введет новые, а также увеличит частоту действующих рейсов из Норильска (Красноярский край) на время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) местного аэропорта "Алыкель". Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта региона.

"В связи с реконструкцией аэропорта "Алыкель"в Норильске с 1 июня по 15 сентября, авиакомпания КрасАвиа начнет выполнение новых и дополнительных рейсов по маршрутам: Красноярск - Норильск - Красноярск, Красноярск - Норильск - Хатанга, Красноярск - Норильск - Диксон", - сообщил представитель министерства.

Рейс Красноярск - Норильск - Красноярск в регулярном расписании авиакомпании появится впервые. Общая частота рейсов на этом направлении составит 5 раз в неделю. Частота рейсов по направлению Красноярск - Норильск - Хатанга и Красноярск - Норильск - Диксон увеличится с одного до двух раз в неделю.

"КрасАвиа" создана в 2007 году на базе государственного предприятия "Эвенкия-авиа". Авиапарк компании составляет более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Полеты совершаются по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.

Реконструкция ВПП

Как сообщалось ранее, во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации. Поэтому ожидается снижение объемов перевозок пассажиров в летние месяцы при том, что традиционно в это время наблюдается самый большой пассажиропоток.

На период реконструкции была выработана особая схема распределения авиабилетов. Часть их будет предоставлена льготникам, остальные, во избежание дефицита, пущены в свободную продажу волнами: с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля. Перевозки в Москву и в другие города будут осуществляться через Красноярск, а также Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний Nordstar (базовый перевозчик), "Красавиа", "Турухан" и UTair.

Стоимость билета до Красноярска составит 12,75 тыс. рублей (с учетом сборов), до Нового Уренгоя - порядка 5,458 тыс. рублей, Москвы (с посадкой в Сургуте) - 19,3 тыс. рублей.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 километра, большие воздушные суда не смогут приземляться в Норильске. Завершатся все работы в сентябре 2018 года.

Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".