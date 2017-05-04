Томская область направила 53 млн руб. на закупку 100 тысяч доз вакцин от пяти заболеваний

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ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Томская область в 2017 году направит 53 млн рублей на закупку препаратов для иммунизации населения. На эти деньги будут приобретены 100 тысяч доз вакцин пяти видов, еще 200 тыс. доз поступили в регион из федерального центра, сообщила пресс- служба администрации Томской области.
"В 2017 году регион закупит 100 тысяч доз препаратов для иммунизации населения, затратив на эти цели 53 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным замначальника департамента здравоохранения Томской области Ольги Иванниковой, запланирована закупка вакцин от клещевого энцефалита, вирусного гепатита А, антирабической (против бешенства), туляремийной вакцины и вакцины против пневмококковой инфекции.
Кроме того, в регион уже поступили 200 тысяч доз препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок. Это вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, гемофильной инфекции, полиомиелита, пневмококковых инфекций. В августе придет первая в этом году партия вакцины от гриппа.
Иванникова подчеркнула, что Томская область располагает достаточным запасом вакцин. С начала 2017 года от различных инфекций уже привиты 200 тысяч жителей. "Случаев аллергических реакций или каких-либо иных побочных эффектов после прививок не зарегистрировано", - резюмировала она.