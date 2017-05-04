В пострадавшей от пожара иркутской Бубновке развернут мобильный ФАП

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыт в поселке Бубновка Киренского района, где сгорели 59 из 88 домов, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Елену Голенецкую.

"В клубе пострадавшего от пожара 28 апреля поселка Бубновка Киренского района развернут мобильный ФАП. Также туда доставлены лекарственные препараты, которые местный фельдшер по необходимости распределяет между жителями", - уточнили в пресс-службе.

В здании клуба также размещены временная администрация, отделение почты, телефонный узел связи. "В Бубновку ежедневно осуществляется подвоз продуктов питания, одежды, питьевой воды. Ежедневно гуманитарная помощь доставляется в поселок наземным, затем водным транспортом. Непосредственную выдачу воды, продуктов питания и вещевого имущества осуществляют глава поселения и социальные работники", - отметили в региональном правительстве.

В пресс-службе также со ссылкой на мэра Киренского района Кирилла Свистелина сообщили, что в настоящее время прорабатывается схема выдачи компенсаций всем пострадавшим при пожаре.

"Возникают проблемы с банками, потому что у многих кредиты. Отрабатываем с почтой России, чтобы с людей не брали процент за перевод средств. Кроме того, учитывая, что часть домов осталась без отопления, муниципалитет рассматривает вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение обогревателей, - пояснил мэр. По данным властей, сейчас в пункте временного размещения (ПВР), развернутом для погорельцев из Бубновки в профессиональном лицее Киренска, остаются 38 человек, из них 15 детей (5 дошкольного возраста).

Пожар в поселке Бубновка на реке Лена, где проживали 433 человека, произошел 28 апреля. По уточненным данным МЧС, причиной стало короткое замыкание во время ураганного ветра. Известно об одной пострадавшей - 59-летней женщине, госпитализированной из-за ожога 6-8% тела.