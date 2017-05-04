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На поддержку начинающих фермеров в Бурятии направят около 100 млн рублей

Сибирь
4 мая, 10:25 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Еще 27 млн рублей предусмотрено на развитие семейных ферм

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УЛАН-УДЭ, 4 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Около 100 млн рублей будет направлено в 2017 году на поддержку начинающих фермеров в Бурятии, сообщили в четверг в республиканском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"На поддержку начинающих фермеров в 2017 году выделено 99,5 млн рублей, на развитие семейных ферм предусмотрено еще 27 млн рублей. Средства получат победители конкурса", - сказали в министерстве, добавив, что на участие в нем подано 177 заявок.

По данным властей, сумма гранта для начинающих фермеров на разведение крупного рогатого скота увеличена в этом году до 3 млн рублей. В прошлом году порядка 60 фермеров получили примерно по 2 млн рублей.

"Согласно условиям гранта, фермеру уже в этом году необходимо создать не менее одного постоянного рабочего места на каждый миллион полученных средств. При этом объем произведенной продукции у хозяйства ежегодно должен увеличиваться", - добавили в министерстве.

Конкурс грантов на поддержку начинающих фермеров в Бурятии проводится с 2012 года. За это время его победителями стали около 300 аграриев, работающих в сфере молочного, мясного животноводства, овцеводства, коневодства, также были поддержаны проекты по развитию птицеводства, разведению перепелов, выращиванию овощей. Грантовой поддержкой охвачены все районы республики, включая отдаленные северные.

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