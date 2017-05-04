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Томский политех стал первым российским вузом в сети "Диалога по сотрудничеству в Азии"

Сибирь
4 мая, 10:36 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 4, мая. /ТАСС

Вуз сможет напрямую взаимодействовать с азиатскими вузами и развивать сотрудничество по программам обмена

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ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов вошел в сеть университетов межправительственной организации "Диалог по сотрудничеству в Азии" (ДСА), инициированной Таиландом. Благодаря этому университет сможет напрямую взаимодействовать с азиатскими вузами и развивать сотрудничество по программам обмена, сообщили в пресс-службе ТПУ.

"По итогам встречи в университете Сиама Томский политех стал участником сети ДСА. Для университета это возможность прямого взаимодействия с вузами азиатского региона, в том числе в плане развития программ академической мобильности для студентов и программ по обмену опытом между специалистами и преподавателями", - цитирует пресс-служба начальника отдела международных коммуникаций ТПУ Георгия Осокина.

В настоящее время вузы сети ДСА сотрудничают по направлениям инновационного образования, цифровой экономики, устойчивого развития, сравнительных исследований и интернационализации высшего образования. Томский политех предложил еще одно направление - сотрудничество в области инженерного образования.

Межправительственная организация "Диалог по сотрудничеству в Азии" была создана в 2002 году по инициативе Таиланда как новый инструмент межрегиональной кооперации, призванный объединить всю Азию. В ДСА входят 34 государства Азии и Ближнего Востока, в том числе и Россия. При ДСА действует сеть университетов стран, которые участвуют в организации.

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