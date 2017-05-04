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В пострадавших от пожаров поселках Сибири завершена работа по оценке ущерба

Сибирь
4 мая, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В населенных пунктах Иркутской области, Бурятии и Красноярского края от пожаров сгорели почти 100 строений

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба завершили работу в населенных пунктах Иркутской области, Бурятии и Красноярского края, где от пожаров сгорели почти 100 строений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Завершена работа комиссий по оценке ущерба, составлению актов обследования уничтоженных домов, восстановлены все утраченные местными жителями документы", - сказал собеседник агентства.

В Иркутской области и Бурятии в ближайшее время начнется выплата из федерального бюджета единовременной материальной помощи и компенсации за утраченное имущество. Министерство финансов России уже перечислило правительствам этих регионов часть средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ.

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В Бурятии практически завершены выплаты из регионального бюджета. "Из резервного фонда правительства Бурятии единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 32 человека, всего ее должны получить 33 человека", - утонили в МЧС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило из своего резервного фонда почти 116 млн рублей Бурятии и Иркутской области для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий природных пожаров.

28 апреля в результате пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели 96 жилых домов, три социально значимых объекта. Гибели людей не допущено. Без крова остались порядка 500 человек. Как сообщил ранее глава МЧС России Владимир Пучков, жилье для погорельцев планируется восстановить до 30 сентября.

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