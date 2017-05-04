Новосибирск закупит новые машины для уборки дорог на 350 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирска потратят более 350 млн рублей на закупку новой техники для уборки дорог, большую часть этих денег мэрия ждет от правительства области. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.
"Мы обратились за поддержкой к областному правительству, устная договоренность с губернатором уже есть. В этом году, надеюсь, закупка состоится, речь идет о сумме более чем в 350 млн (рублей - прим. ТАСС), 100 млн будет направлено из бюджета мэрии", - сказал он.
Градоначальник добавил, что городской парк уборочных машин старый и изношенный, поэтому планируется закупить по лизинговой схеме более 50 различных машин универсального назначения. Эксплуатировать их предполагается и зимой, и летом.