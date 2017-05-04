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СК займется делом о долге перед 143 бывшими работниками бетонного завода в Новосибирске

Сибирь
4 мая, 13:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, мая. /ТАСС

Общая сумма составляет 6 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Новосибирской области передала в региональное управление Следственного комитета (СК) материалы дела о долге в размере 6 млн рублей перед 143 уволенными сотрудниками бетонного завода, сообщила пресс-служба инспекции.

"В ходе внеплановой проверки в ООО "Цех формовки №1" была выявлена задолженность по заработной плате перед 143 работниками на общую сумму 7,5 млн рублей за период сентябрь 2016 года - 1 апреля 2017 года. За допущенные нарушения в отношении директора в суд направлен протокол, материалы дела направлены в СУ (следственное управление - прим. ТАСС) СК для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Задолженность работодателем погашена частично, на общую сумму 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональной инспекции труда, зарплата не выплачена уволенным сотрудникам. Комментарий представителя предприятия на данный момент получить не удалось.

Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда, инспекция Федеральной налоговой службы подала 19 апреля иск о банкротстве "Цеха формовки №1" в связи с просроченной задолженностью в размере 164 млн рублей.

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