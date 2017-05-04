СК займется делом о долге перед 143 бывшими работниками бетонного завода в Новосибирске

"Умные" счетчики энергии помогают снизить потери на 10–30%Экономика и бизнес 4 мая, 13:17
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-апреле составила более 5 млн тоннТранспорт 4 мая, 13:10
Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер Гребенщиков ушел в отставкуПолитика 4 мая, 13:01
ФК "Томь" рискует не пройти вовремя лицензирование на следующий сезонСпорт 4 мая, 12:52
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.Экономика и бизнес 4 мая, 12:35
Супруг британской королевы прекратит исполнять общественные обязанностиМеждународная панорама 4 мая, 12:31
Суд вернул в прокуратуру дело экс-полпреда на Сахалине об экстремизмеПроисшествия 4 мая, 12:28
Власти Москвы объявили конкурсы на организацию питания для 1 млн школьниковМосква 4 мая, 12:26
СМИ: Салман Бабаев уходит с поста вице-президента РЖДТранспорт 4 мая, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Новосибирской области передала в региональное управление Следственного комитета (СК) материалы дела о долге в размере 6 млн рублей перед 143 уволенными сотрудниками бетонного завода, сообщила пресс-служба инспекции.
"В ходе внеплановой проверки в ООО "Цех формовки №1" была выявлена задолженность по заработной плате перед 143 работниками на общую сумму 7,5 млн рублей за период сентябрь 2016 года - 1 апреля 2017 года. За допущенные нарушения в отношении директора в суд направлен протокол, материалы дела направлены в СУ (следственное управление - прим. ТАСС) СК для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Задолженность работодателем погашена частично, на общую сумму 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в региональной инспекции труда, зарплата не выплачена уволенным сотрудникам. Комментарий представителя предприятия на данный момент получить не удалось.
Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда, инспекция Федеральной налоговой службы подала 19 апреля иск о банкротстве "Цеха формовки №1" в связи с просроченной задолженностью в размере 164 млн рублей.