Жителям пострадавшей от пожара иркутской Бубновки досрочно выплатят пенсии и пособия

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Жители поселка Бубновка Киренского района, где большинство домов были уничтожены пожаром в конце апреля, досрочно получат пенсии и социальные пособия за май. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

"В настоящее время министерство перечислило денежные средства из областного бюджета в отделение почты и отделение банка в Киренске, достигнута договоренность о доставке с соответствующими организациями", - сказали в пресс-службе.

Право на получение мер социальной поддержки имеют 186 пострадавших жителей поселка Бубновка. 61 льготник из Бубновки имеет банковские карты, на которые будут зачислены 5 мая. Еще 125 граждан получают выплаты по почте во временно оборудованном почтовом отделении в поселке. Жителям Бубновки, получающим детские пособия из федерального бюджета, зачисление на личные счета будет произведено 11 мая.

"Девять льготников, находящихся в Киренске, могут обратиться за выплатами уже сегодня, 4 мая, на городской почтамт", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, о досрочной выплате пенсий пострадавшим получателям договорились также Пенсионный фонд с Почтой России и Сбербанком. Так, Сбербанк перечислит деньги держателям электронных карточек не 17 числа, как обычно, а 5 мая. 4 и 5 мая получат пенсию и те, кто пользуется услугами Почты России.

Пожар в поселке Бубновка на реке Лена, где проживали 433 человека, произошел 28 апреля. По данным МЧС, причиной стало короткое замыкание во время ураганного ветра. Погибших нет, пострадала одна женщина, получившая ожоги руки. В настоящее время в пункте временного размещения в Киренске остаются 38 жителей Бубновки, более 200 человек вернулись в поселок, остальные находятся у родственников.