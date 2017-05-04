Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело взявшего в заложники девочку омского наркомана будет рассмотрено в Самаре

Сибирь
4 мая, 14:31 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами, Омский регион относится к Приволжскому окружному военному суду

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Уголовное дело неоднократно судимого жителя Омской области Евгения Завагина, который 1 февраля в Омске взял в заложники 13-летнюю девочку, будет рассмотрено в Приволжском окружном военном суде в Самаре, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами. Омский регион относится к Приволжскому окружному военному суду, в который это дело и направлено сегодня для рассмотрения по существу", - пояснила собеседница агентства.

Смотрите также

Взявшему в заложники 13-летнюю девочку жителю Омской области грозит 15 лет тюрьмы

В Омске на два месяца арестован наркоман, взявший в заложники девочку

СК возбудил уголовное дело по факту захвата школьницы в заложники в Омске

В Омске полицейские освободили девочку, взятую в заложники

Она уточнила, что 41-летний Завагин обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и в захвате и удержании с помощью оружия в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего. За инкриминируемые ему преступления предусмотрено наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Около 10:00 по местному времени (7:00 мск) 1 февраля мужчина зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, он требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала, врачи обнаружили у нее поверхностную резаную рану на спине и многочисленные царапины на груди и шее.

Завагин в ходе расследования дал признательные показания. Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако осознавал свои действия.

Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 году из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омской области. 31 января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с наркотическим веществом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама