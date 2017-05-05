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Пострадавшим жителям иркутской деревни Вершина выделены земельные участки

Сибирь
5 мая, 8:52 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, мая. /ТАСС

В населенном пункте, где проживает 48 человек, 28 апреля сгорели восемь домов и магазин, без крова остались 17 человек

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ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Жителям деревни Вершина в Аларском районе Иркутской области, где сгорели восемь домов, выделены земельные участки под строительство нового жилья, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В населенном пункте, где проживает 48 человек, 28 апреля сгорели восемь домов и магазин, без крова остались 17 человек. На этой неделе президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции пообещал пострадавшим, что их деревня будет восстановлена на старом месте - таково было желание самих местных жителей.

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"Накануне мы с жителями на сельском сходе дотемна обсуждали, кто из погорельцев, где и на каких условиях может строиться. Решение было принято. Вчера в деревне людям и семьям, пострадавшим от природных пожаров, выделили земельные участки под строительство. Специалисты уже провели межевание. Размер участка составляет 25 соток", - приводят в пресс-службе слова главы муниципального образования Зоны Андрея Шепети.

По данным пресс-службы, в региональный Минлес уже поступили заявки на получение 1200 кубометров леса: по 125 кубометров на строительство домов и 25 - на надворные постройки. В пресс-службе проинформировали также, что мэр Аларского района Александр Футорный провел совещание с районными строительными подрядчиками, где поставил задачу в кратчайшие сроки разработать предложения по оказанию помощи при возведении жилья пострадавшим.

"Надо создать людям условия лучшие, чем у них были до этого. Они должны получить готовое жилье к 30 сентября - такую задачу поставил перед нами губернатор Сергей Левченко", - процитировали мэра в пресс-службе.

На выплату компенсаций пострадавшим от пожара семьям из региона направлены 1,2 млн рублей. Кроме того, администрация района готовит документы на выделение пострадавшим - каждому члену семьи - материальной помощи в размере 3 тыс. рублей из бюджета района.

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