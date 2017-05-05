Красноярск вошел в программу субсидирования авиаперевозок в Крым

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КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Красноярск вошел в федеральную программу субсидирования авиаперевозок в Крым, в предстоящий туристический сезон "Уральские авиалинии" по специальному тарифу доставят в Симферополь порядка двух тысяч пассажиров из региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.
"В 2017 году из федерального бюджета на субсидирование маршрута Красноярск - Симферополь предусмотрено 17,5 млн рублей. За сезон по специальному тарифу авиакомпания сможет перевезти порядка двух тысяч пассажиров", - пояснил министр транспорта края Сергей Еремин.
По условиям программы, право льготного авиаперелета закреплено за детьми, инвалидами, молодыми людьми до 23 лет и пенсионерами. Рейсы будет выполнять компания "Уральские авиалинии".
Летать в Крым пассажиры смогут два раза в неделю со 2 июня по 27 октября. Обслуживать рейс будет борт Airbus А320 вместимостью 156 человек. Цена льготного билета в одну сторону составит семь тысяч рублей. В соответствии с федеральной программой авиакомпания должна предоставить по льготному тарифу 43 места на каждом рейсе.
Сейчас формируется летное расписание крымского направления. Продажи билетов как по специальному тарифу, так и по коммерческой стоимости начнутся в ближайшие дни.