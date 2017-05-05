Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Красноярск вошел в программу субсидирования авиаперевозок в Крым

Сибирь
5 мая, 9:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, мая. /ТАСС

В предстоящий туристический сезон "Уральские авиалинии" по специальному тарифу доставят в Симферополь порядка двух тысяч пассажиров из региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Красноярск вошел в федеральную программу субсидирования авиаперевозок в Крым, в предстоящий туристический сезон "Уральские авиалинии" по специальному тарифу доставят в Симферополь порядка двух тысяч пассажиров из региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Смотрите также
Вид на набережную Ялты

"Уральские авиалинии" открыли продажу льготных билетов в Крым

"В 2017 году из федерального бюджета на субсидирование маршрута Красноярск - Симферополь предусмотрено 17,5 млн рублей. За сезон по специальному тарифу авиакомпания сможет перевезти порядка двух тысяч пассажиров", - пояснил министр транспорта края Сергей Еремин.

По условиям программы, право льготного авиаперелета закреплено за детьми, инвалидами, молодыми людьми до 23 лет и пенсионерами. Рейсы будет выполнять компания "Уральские авиалинии".

Летать в Крым пассажиры смогут два раза в неделю со 2 июня по 27 октября. Обслуживать рейс будет борт Airbus А320 вместимостью 156 человек. Цена льготного билета в одну сторону составит семь тысяч рублей. В соответствии с федеральной программой авиакомпания должна предоставить по льготному тарифу 43 места на каждом рейсе.

Сейчас формируется летное расписание крымского направления. Продажи билетов как по специальному тарифу, так и по коммерческой стоимости начнутся в ближайшие дни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
2
Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности
3
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
4
Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водами
5
Ким Чен Ын проинспектировал воинские части на островах в Желтом море
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама