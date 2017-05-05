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Обвиняемый в насилии над несовершеннолетней томский священник предстанет перед судом

Сибирь
5 мая, 9:08 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, мая. /ТАСС

По версии следствия, настоятель сельского храма в течение длительного времени вступал в половую связь с двумя несовершеннолетними прихожанками

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ТОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело священника из Асино Томской области, обвиняемого в насилии над несовершеннолетними девушками, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Асиновский городской суд Томской области", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, настоятель сельского храма в течение длительного времени совершал развратные действия, вступал в половую связь с двумя несовершеннолетними прихожанками, она из которых не достигла 14-летнего возраста. Обвиняемый вину не признал, однако органы прокуратуры сочли собранные доказательства достаточными для поддержания государственного обвинения.

Священнику предъявлены обвинения по статьям "Развратные действия", "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Обвиняемый содержится под стражей.

Как ранее сообщалось, Томская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отстранила от служения священника, заподозренного в отношениях с несовершеннолетней в одном из сел Асиновского района Томской области. Представитель епархии сообщал ТАСС, что священника лишат сана, если информация о совершении им преступлений подтвердится.

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