Дорога в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края открыта для транспорта

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КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Федеральная трасса из Дудинки в Алыкель - основной аэропорт севера Красноярского края - закрытая утром из-за метели для легковых автомобилей, открыта для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
"В 12:00 (8:00 мск) движение открыто для всех видов транспорта", - уточнили в ведомстве.
Как сообщал ТАСС ранее, вечером в четверг на Таймыре было объявлено штормовое предупреждение. В пятницу, в течение дня ожидается снег, ветер до 14 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Школьникам 1-7 классов разрешено не посещать занятия. Рано утром было введено ограничение для движения по трассе.
В справочной службе Алыкеля сообщили, что аэропорт работает по фактической погоде. Задерживается прибытие рейсов из Красноярска, Москвы, Екатеринбурга, Абакана. Рейс из Новосибирска направлен на запасной аэропорт.