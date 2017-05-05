Глухие фотографы издадут книгу о красноярском национальном парке при поддержке РГО

НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Русское географическое общество поддержало медиагрант "Непосредственность заповедника "Ергаки" глазами неслышащих фотографов", в рамках которого будет издана фотокнига о национальном парке Красноярского края и проведены выставки. Как сообщила ТАСС автор проекта Анастасия Несчастнова, медиагрант направлен на расширение кругозора неслышащей молодежи и привлечение глухих людей к природоохранной деятельности.

"У этого проекта несколько целей - глухие люди смогут улучшить навыки фотографа, познакомится с экотуризмом, расширить кругозор с помощью труднодоступных мест России, узнать больше о природоохранной деятельности. Мы можем показать на собственном примере, что глухие могут преодолевать сложные маршруты и передавать свое видение красоты. Также проект поможет изменить отношение общества к людям с инвалидностью", - рассказала Несчастнова.

По ее словам, в национальный парк Ергаки отправится группа фотографов с преподавателем. "Идея экотура родилась, когда я занималась и переводила занятия в Высшей школе фотографии в Москве. Мир неслышащих немного замкнут. Надо расширять границы", - отметила она.

Планируется, что по итогам проекта будут проведены выставки в Красноярске, Новосибирске, Казани, Санкт- Петербурге.

Природный парк Ергаки расположен на юге Красноярского края на территории Саянских гор и занимает 343 тыс. гектаров. В парке обитают краснокнижные виды растений и животных, в том числе черный аист, серый снегирь, орел- карлик, большая чечевица, рысь, сибирская кабарга, марал.

В этом году Русское географическое общество поддержало 101 проект в рамках грантового конкурса, в том числе 18 медиагрантов.