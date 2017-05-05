Глухие фотографы издадут книгу о красноярском национальном парке при поддержке РГО

Томские программисты создали прототип системы виртуальной реабилитации людей после травмНаука 5 мая, 10:37
СМИ: "Сумма" добивается покупки "Трансконтейнера"Транспорт 5 мая, 10:22
Глухие фотографы издадут книгу о красноярском национальном парке при поддержке РГОСибирь 5 мая, 10:22
Эксперт: бедность провоцирует стресс и мешает принимать верные решенияСоциальная ответственность 5 мая, 10:16
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции СШАПолитика 5 мая, 10:15
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею — 2017Спорт 5 мая, 10:15
Курс доллара вырос до 58,71 руб., евро - до 64,62 руб.Экономика и бизнес 5 мая, 10:05
Мугуруса: организаторы всех турниров WTA хотят видеть у себя ШараповуСпорт 5 мая, 10:04
Второй после аятоллы: кто поборется за пост президента ИранаМеждународная панорама 5 мая, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Русское географическое общество поддержало медиагрант "Непосредственность заповедника "Ергаки" глазами неслышащих фотографов", в рамках которого будет издана фотокнига о национальном парке Красноярского края и проведены выставки. Как сообщила ТАСС автор проекта Анастасия Несчастнова, медиагрант направлен на расширение кругозора неслышащей молодежи и привлечение глухих людей к природоохранной деятельности.
"У этого проекта несколько целей - глухие люди смогут улучшить навыки фотографа, познакомится с экотуризмом, расширить кругозор с помощью труднодоступных мест России, узнать больше о природоохранной деятельности. Мы можем показать на собственном примере, что глухие могут преодолевать сложные маршруты и передавать свое видение красоты. Также проект поможет изменить отношение общества к людям с инвалидностью", - рассказала Несчастнова.
По ее словам, в национальный парк Ергаки отправится группа фотографов с преподавателем. "Идея экотура родилась, когда я занималась и переводила занятия в Высшей школе фотографии в Москве. Мир неслышащих немного замкнут. Надо расширять границы", - отметила она.
Планируется, что по итогам проекта будут проведены выставки в Красноярске, Новосибирске, Казани, Санкт- Петербурге.
Природный парк Ергаки расположен на юге Красноярского края на территории Саянских гор и занимает 343 тыс. гектаров. В парке обитают краснокнижные виды растений и животных, в том числе черный аист, серый снегирь, орел- карлик, большая чечевица, рысь, сибирская кабарга, марал.
В этом году Русское географическое общество поддержало 101 проект в рамках грантового конкурса, в том числе 18 медиагрантов.