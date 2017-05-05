Суд продлил арест подозреваемого в мошенничестве замминистра в Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 5 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Суд продлил арест подозреваемого в мошенничестве заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова на два месяца. Об этом сообщили в пятницу в Советском районном суде Улан-Удэ.
"Судом вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следователя в отношении Александра Лбова, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия до второго июля 2017 года", - говорится в сообщении районного суда.
Чиновник был задержан 13 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ. По данным следствия, он похитил бюджетные средства на сумму более 2,6 млн рублей. В марте Лбов был арестован на два месяца.
Тогда, как и сейчас, следствие в своем ходатайстве об аресте указывало на то, что Лбов может оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства или иным образом препятствовать расследованию уголовного дела.