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Выплаты из бюджета пострадавшим от пожаров в Сибири планируется завершить 6 мая

Сибирь
5 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, Минфин уже перечислил средства правительству Бурятии и Иркутской области, выделенные резервным фондом правительства для оказания помощи пострадавшим от пожаров

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Выплаты из федерального бюджета материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество пострадавшим от пожаров в Сибири планируется завершить 6 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Выплаты финансовых средств, перечисленных Минфином России, планируется завершить до 6 мая", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Минфин уже перечислил средства правительству Бурятии и Иркутской области, выделенные резервным фондом правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от пожаров. "В течение 4 мая денежные средства переведены на счета подведомственных учреждений социальной защиты в муниципальных образованиях по месту размещения пострадавших граждан Алагирского и Киренского районов Иркутской области, Прибайкальского района Республики Бурятия", - уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило из своего резервного фонда почти 116 млн рублей Бурятии и Иркутской области для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий природных пожаров.

28 апреля в результате пожаров в Республике Бурятия, Иркутской области и Красноярском крае сгорели 96 жилых домов, три социально значимых объекта. Гибели людей не допущено. Без крова остались порядка 500 человек. Как сообщил ранее глава МЧС России Владимир Пучков жилье для погорельцев планируется восстановить до 30 сентября.

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