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Для китайских туроператоров организуют железнодорожный инфотур по "Великому чайному пути"

Сибирь
5 мая, 11:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, мая. /ТАСС

Ознакомительное путешествие на поезде по маршруту Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Иркутск продлится шесть дней

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Ростуризм и ООО "РЖД Тур" совместно с властями Иркутской области, Бурятии и Забайкалья организуют с 7 по 12 мая ознакомительную железнодорожную поездку для китайских туроператоров по приходящейся на эти регионы части туристического маршрута "Великий чайный путь". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "РЖД Тур".

"В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" будет проведен ознакомительный тур по федеральному брендовому туристическому маршруту "Великий чайный путь" для делегации КНР. Китай будут представлять ведущие туроператоры северной и центральной части КНР, на сегодняшний момент специализирующиеся на организации массовых отправок китайских туристов по традиционным маршрутам в Москву и Санкт-Петербург. При наличии высокой конкуренции в данном сегменте организация круизных туров по российским регионам представляется специалистам этих компаний перспективным направлением", - рассказали в пресс-службе.

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Основные задачи ознакомительного тура - показать перспективы развития проекта "Великий чайный путь", проанализировать востребованность маршрута для китайского туристического рынка, определить уровень адаптивности регионов России для приема более требовательных туристов из Центрального и Восточного Китая. "Отметим, что на сегодняшний день основная часть китайских туристов, путешествующих по Восточной Сибири, - это жители приграничных территорий. Специфика данной аудитории заключается в том, что она выбирает наиболее бюджетные варианты для организации путешествия", - подчеркнул собеседник агентства.

Ознакомительное путешествие на поезде по маршруту Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Иркутск продлится 6 дней, с 7 по 12 мая. "Участников мероприятия ждет насыщенная программа посещения крупных городов, лежащих на караванном пути XVIII-XIX веков между Азией и Европой. В городах на пути следования в программу участников тура будет входить ознакомление с главными достопримечательностями, отельной базой и условиями размещения, возможностями составления индивидуальных программ для дальнейшего продвижения круизных железнодорожных туристических продуктов по "Великому чайному пути" на китайском рынке", - добавили в пресс-службе.

Среди наиболее интересных объектов посещения - озеро Байкал и музей деревянного зодчества "Тальцы" в Иркутской области, Иволгинский дацан и женский православный монастырь в Бурятии, страусиная ферма и Парк Одора в Забайкальском крае. 9 мая гости из Китая проведут в Улан-Удэ (Бурятия), где увидят Парад Победы и примут участие в акции "Бессмертный полк".

В летний сезон 2016 года в рамках проекта "Великий чайный путь" железнодорожные круизы из Забайкалья через регионы Сибири и Урала в европейскую часть России совершили более 1,5 тыс. туристов из Китая, продолжительность туров составляла от 8 до 14 дней.

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