На границе с Монголией задержана крупная контрабандная партия боеприпасов

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УЛАН-УДЭ, 5 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Сотрудники Бурятской таможни и республиканского пограничного управления ФСБ России задержали на российско-монгольской границе крупную контрабандную партию боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
"Недалеко от пункта пропуска Наушки в грузовой поезд, следовавший в Монголию, четверо мужчин на ходу забросили рюкзаки с 37,5 тыс. патронами для спортивного нарезного оружия "Стандарт" 22 калибра", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что 750 коробок с боеприпасами были упакованы в четыре рюкзака. Это, как пояснили в Бурятской таможне, крупнейшая за последние годы контрабандная партия боеприпасов на российско-монгольской границе.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли патроны. Мужчины, забросившие в поезд сумки с боеприпасами, оказались гражданами Монголии. "В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества - прим. ТАСС) боеприпасов". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с выплатой штрафа в размере до 1 млн рублей.