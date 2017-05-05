В Кузбассе проверят бассейны после ЧП в спорткомплексе, где током ударило шесть человек

КЕМЕРОВО, 5 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил проверить все бассейны региона из-за ЧП в спортивном комплексе "Северный", где 4 мая током ударило шесть посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Всего в области в Кемеровской области 127 бассейнов.

"По требованию губернатора в регионе пройдут внеплановые проверки бассейнов, образовательных, культурных и спортивно-оздоровительных учреждений, имеющих бассейны. Персонал проэкзаменуют на знание правил электробезопасности и охраны труда, а также проверят электроизмерения всех электрических установок бассейнов, соответствие систем электроснабжения зданий необходимым требованиям и стандартам", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы обладминистрации, ЧП в бассейне спорткомплекса "Северный" произошло "из-за короткого замыкания системы электрического подогрева полов". По предварительным данным, жительницы Кемерово получили удар током, когда входили в воду и дотронулись до лестницы. Персонал вызвал скорую помощь.

Проверку в связи с инцидентом проводит СУ СКР по региону.