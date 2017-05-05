Доходы губернатора Омской области за 2016 г. уменьшились на 230 тыс. руб.

ОМСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров заработал 5,91 млн рублей в 2016 году, что на 230 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Доходы супруги главы региона Галины Назаровой за прошедший год выросли с 650 тыс. рублей до 1,44 млн рублей, следует из текста декларации, опубликованной на сайте правительства Омской области.

Глава региона и его жена совместно владеют квартирой общей площадью 143 квадратных метра. У Назарова в собственности находится квартира площадью 64,3 квадратных метра, гараж площадью 17,3 квадратных метра и прицеп к легковому автомобилю. Его супруга владеет квартирой площадь 128,8 квадратных метра и половиной нежилого помещения площадью 77,1 квадратных метра.

Назаров является губернатором Омской области с 2012 года.