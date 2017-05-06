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Штормовое предупреждение объявлено в Красноярском крае из-за сильного ветра

Сибирь
6 мая, 9:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, мая. /ТАСС

В ночь на 7 мая ожидаются ливни, грозы и град

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КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 27 м/с, ливни, грозы и град ожидаются в ночь на 7 мая в Красноярском крае. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"В ночь на 7 мая в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-27 м/с", - уточнили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали жителям региона не покидать без экстренной необходимости квартиры, не подходить близко к окнам, избегать линий электропередачи и отогнать от ветхих строений и деревьев личный автотранспорт. "Также надо быть готовым, что в любой момент в вашем доме может произойти отключение электроэнергии", - предупредили в МЧС.

Особое внимание спасатели обратили на опасность огневых работ в этот период. "Сжигание сухой травы крайне опасно. Порывы ветра разносят огонь моментально и на большие расстояния. В ветреную погоду даже незначительные возгорания могут принимать гигантские размеры", - отметили в ведомстве.

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