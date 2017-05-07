Попавших в ДТП в Забайкалье детей из Монголии отправят домой 8 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Детскую команду по художественной гимнастики из Монголии, попавшую в ДТП в Забайкальском крае, отправят домой 8 мая. Об этом ТАСС сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

На 62-м км автодороги "Чита - Забайкальск" в Читинском районе в 50 км юго-восточнее Читы опрокинулся экскурсионный автобус, в котором следовала детская команда по художественной гимнастике из Монголии. По уточненной информации, в автобусе находились 18 человек, в том числе 15 детей в возрасте 6-10 лет. Две девочки получили незначительные ушибы.

"Пока они находятся в больнице под наблюдением врачей. Их планируют выписать 8 мая. Остальная часть группы - 13 детей и трое взрослых - размещены в поселке Агинское в общежитии педагогического колледжа", - сказал собеседник агентства.

Их обеспечили всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинской поддержкой. "Отправка группы в Монголию запланирована на 8 мая", - сообщили в ГУ МЧС.