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Azur air оштрафована на 100 тыс. рублей за задержку рейса из Екатеринбурга

Сибирь
10 мая, 7:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, мая. /ТАСС

Компания в январе задержала вылет более чем на девять часов

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НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Мировой судья Советского района в Красноярске оштрафовал на 100 тысяч рублей авиакомпанию Azur air, которая в январе задержала вылет рейса из Екатеринбурга в Камрань (Вьетнам) более чем на девять часов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №87 в Советском районе Красноярска ООО "АЗУР эйр" признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Прокурорской проверкой установлено, 21 января в аэропорту Екатеринбурга авиакомпания необоснованно допустила задержку рейса в город Нячанг (Камрань) продолжительностью более девяти часов, вопреки требованиям закона, не предоставив резервного воздушного судна. Аналогичные задержки допущены авиакомпанией в январе - феврале 2017 года при выполнении рейсов по маршрутам Москва - Пунта-Кана и Иркутск - Бангкок.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией").

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