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Семье в Хакасии, где при обрушении в доме погиб ребенок, окажут всестороннюю помощь

Сибирь
10 мая, 7:26 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 10, мая. /ТАСС

Сам дом, где произошло обрушение, расселяться не будет, другие квартиры не пострадали

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АБАКАН, 10 мая. /ТАСС/. Многодетной семье, где в результате обрушения межкомнатных перекрытий в двухэтажном доме на станции Аскиз в Хакасии погиб ребенок, будет оказана всесторонняя помощь. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы республики Николай Денисов.

"Глава республики Виктор Зимин провел на месте трагедии оперативное совещание и дал указания оказать семье всестороннюю помощь. Будет оказана психологическая помощь, дети из этой семьи продолжат обучение в реабилитационном центре, также дано указание обеспечить семью равноценным жильем", - сообщил Денисов.

По его словам, сам дом, где произошло обрушение, расселяться не будет, другие квартиры не пострадали. "Там будет проведен ремонт с использованием современных технологий. Проживавшая там семья сможет либо вернутся туда, либо получит другое равноценное жилье", - сказал пресс-секретарь главы республики.

Во вторник в 23:40 местного времени (19:40 мск) в двухэтажном 10-квартирном доме произошло обрушение межкомнатного перекрытия и части потолка в одной из квартир. В результате трехлетний ребенок погиб, отец и еще один ребенок получили легкие травмы. В квартире проживали восемь человек, в том числе шесть детей. Предварительная причина - взрыв электрического водонагревателя.

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