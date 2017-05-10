СК проводит проверку по факту гибели ребенка при обрушении в доме в Хакасии

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АБАКАН, 10 мая. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту гибели трехлетнего ребенка при обрушении в двухэтажном доме на станции Аскиз в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"По данному факту начата доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.
Во вторник в 23:40 местного времени (19:40 мск) в двухэтажном 10-квартирном доме произошло обрушение межкомнатного перекрытия и части потолка в одной из квартир. В результате 3-летний ребенок погиб, отец и еще один ребенок получили легкие травмы. В квартире проживали восемь человек, в том числе шестеро детей. Предварительная причина - взрыв электрического водонагревателя.