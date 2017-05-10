Трехлетний ребенок в Кузбассе выжил, выпав из окна на пятом этаже

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КЕМЕРОВО, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту получения травм 3-летним ребенком, который, заглядевшись на пролетавший самолет, сорвался с подоконника на пятом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.
Происшествие произошло в Киселевске. "По предварительным данным, ребенок находился дома с родителями. Всего несколько минут он находился без присмотра, в этом время мальчик в окно увидел летящий самолет, залез на подоконник и выпал с 5 этажа. Взрослые, заметив отсутствие ребенка, обнаружил его лежащим у подъезда на асфальте, вызвали скорую помощь", - уточнили в пресс-службе.
В тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован. "Семья характеризуется положительно, на учете не состояла", - добавили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.