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Трехлетний ребенок в Кузбассе выжил, выпав из окна на пятом этаже

Сибирь
10 мая, 8:28 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Мальчик загляделся на пролетавший самолет

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КЕМЕРОВО, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту получения травм 3-летним ребенком, который, заглядевшись на пролетавший самолет, сорвался с подоконника на пятом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

Происшествие произошло в Киселевске. "По предварительным данным, ребенок находился дома с родителями. Всего несколько минут он находился без присмотра, в этом время мальчик в окно увидел летящий самолет, залез на подоконник и выпал с 5 этажа. Взрослые, заметив отсутствие ребенка, обнаружил его лежащим у подъезда на асфальте, вызвали скорую помощь", - уточнили в пресс-службе.

В тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован. "Семья характеризуется положительно, на учете не состояла", - добавили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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