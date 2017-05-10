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Около 500 тыс. рублей выделят на ремонт дома в Хакасии, где произошло обрушение

Сибирь
10 мая, 9:01 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 10, мая. /ТАСС

Двухэтажный дом, где, предположительно из-за взрыва бойлера произошло обрушение, не относится к ветхим и аварийным

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АБАКАН, 10 мая. /ТАСС/. Около 500 тыс. рублей будет выделено на ремонт дома в Хакасии, где при обрушении межкомнатных перекрытий погиб ребенок, сообщил ТАСС глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев.

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"Постановление правительства будет сегодня к вечеру подготовлено, 500 тыс. рублей будет направлено на ремонт", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что двухэтажный дом, где, предположительно из-за взрыва бойлера произошло обрушение, не относится к ветхим и аварийным. "Дом крепкий, раньше в нем была школа", - отметил Челтыгмашев.

Он также пояснил, что районные власти выделили семье погибшего ребенка 10 тыс. рублей, которые будут направлены на похороны. В дальнейшем она получит и другие компенсации.

Во вторник в 23:40 местного времени (19:40 мск) в десятиквартирном доме обрушились межкомнатное перекрытие и часть потолка в одной из квартир. В результате 3-летний ребенок погиб, отец и еще один ребенок получили легкие травмы. В квартире проживали 8 человек, в том числе 6 детей. Предварительная причина - взрыв электрического водонагревателя. По факту случившегося СК РФ проводит доследственную проверку.

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