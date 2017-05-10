Из-за продления домашнего ареста мэр Горно-Алтайска объявил голодовку

ГОРНО-АЛТАЙСК, 10 мая. /ТАСС/. Мэр города Горно-Алтайска Виктор Оболгин, обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий, 7 мая начал голодовку из-за несогласия с продлением домашнего ареста до 18 октября, которое назначил суд. Об этом ТАСС сообщили родственники Оболгина.

"Виктор Александрович 7 мая объявил голодовку - это протест против судебного решения о продлении ему домашнего ареста. Четвертого мая состоялось судебное заседание, и суд продлил эту меру пресечения до 18 октября без всяких оснований", - рассказали родные мэра.

Как сообщил представитель семьи, Оболгин прошел врачебную комиссию за месяц до суда, после которой получил рекомендацию ехать в Новосибирск или Томск для получения высокотехнологичной медпомощи в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниям. По словам родственников, документы в суд были представлены для изменения меры пресечения, к примеру, на подписку о невыезде, чтобы Оболгин мог получать медпомощь, но суд принял решение о продлении домашнего ареста.

Как отметили родные мэра, Оболгин написал обращение к президенту РФ, что, как он неоднократно заявлял, уголовное дело сфабриковано по политическому заказу. По его мнению, заинтересованные лица хотели отстранить его от управления городом.

"Оболгин не согласен с этим уголовным делом, у него диабет, и он отказывается и от приема препаратов, сейчас пьет только воду. Было ходатайство о переводе уголовного дела за пределы Республики Алтай для объективного разбирательства. В ходе предварительного следствия неоднократно писались обращения в СК РФ, в Генпрокуратуру с просьбой вывода дела из ведения СУ СК Республики Алтай. К сожалению, эти просьбы остались без рассмотрения", - резюмировал представитель семьи Оболгина.

Как сообщалось ранее, Оболгину предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ущерб от действий мэра Горно-Алтайска, по версии следствия, оценивается в 16,5 млн руб. По данным СК, Оболгин путем фальсификации документов похитил муниципальный автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, и при распределении субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса незаконно изъял деньги госбюджета - более 15 млн руб. Оболгин временно отстранен от должности постановлением Горно- Алтайского городского суда от 14 июня 2016 г. в связи с возбуждением уголовного дела, а также помещен под домашний арест.