В отношении главы администрации района в Красноярском крае возбуждены уголовные дела

КРАСНОЯРСК, 10 мая. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены в отношении главы администрации Краснотуранского района в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю по материалам УФСБ России по Красноярскому краю и по результатам прокурорской проверки возбуждены два уголовное дело в отношении главы администрации Краснотуранского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Превышение должностных полномочий" УК РФ", - говорится в сообщении

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года чиновник подписал акты приемки работ в туристско-рекреационной зоне в районе Серебряной сопки, при этом работы не были выполнены. По данным СК, размер ущерба бюджету составил 6,2 млн рублей. Также в октябре 2016 года между главой администрации Краснотуранского района и директором ООО "Сибирский комфорт" в рамках реализации муниципальной программы были заключены контракты на строительство пяти домов в селе Краснотуранск. В конце 2016 года чиновник, достоверно зная, что сто строительство не завершено, подписал акты выполненных работ, на основании которых строительной фирме было перечислено 7,8 млн рублей, полагают следователи.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года ФСБ провела обыск в администрации района. Обыски проводились по факту нарушений при строительстве туристско-рекреационной зоны. По данным официального портала Красноярского края, должность главы администрации района занимает Виктор Линдт.