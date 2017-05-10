Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В отношении главы администрации района в Красноярском крае возбуждены уголовные дела

Сибирь
10 мая, 9:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, мая. /ТАСС

По версии следствия, чиновник подписал акты приемки работ в туристско-рекреационной зоне в районе Серебряной сопки, при этом работы не были выполнены

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 10 мая. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены в отношении главы администрации Краснотуранского района в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю по материалам УФСБ России по Красноярскому краю и по результатам прокурорской проверки возбуждены два уголовное дело в отношении главы администрации Краснотуранского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Превышение должностных полномочий" УК РФ", - говорится в сообщении

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года чиновник подписал акты приемки работ в туристско-рекреационной зоне в районе Серебряной сопки, при этом работы не были выполнены. По данным СК, размер ущерба бюджету составил 6,2 млн рублей. Также в октябре 2016 года между главой администрации Краснотуранского района и директором ООО "Сибирский комфорт" в рамках реализации муниципальной программы были заключены контракты на строительство пяти домов в селе Краснотуранск. В конце 2016 года чиновник, достоверно зная, что сто строительство не завершено, подписал акты выполненных работ, на основании которых строительной фирме было перечислено 7,8 млн рублей, полагают следователи.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года ФСБ провела обыск в администрации района. Обыски проводились по факту нарушений при строительстве туристско-рекреационной зоны. По данным официального портала Красноярского края, должность главы администрации района занимает Виктор Линдт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама