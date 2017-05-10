Пострадавшие от пожара жители иркутской деревни Вершина получили все бюджетные выплаты

ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Жителям деревни Вершина в Аларском районе Иркутской области, где сгорели восемь домов, полностью получили выплаты из федерального и региональных бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В населенном пункте, где проживает 48 человек, 28 апреля сгорели восемь домов и магазин, без крова остались 16 человек. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции пообещал пострадавшим, что их деревня будет восстановлена на старом месте - таково было желание самих местных жителей.

«16 жителей 8 сгоревших домов в деревне Вершина, которые во время пожара потеряли все свое имущество, получили выплаты из федеральной казны по 100 тыс. рублей на человека и по 10 тыс. рублей - единоразовая материальная помощь, а также по 100 тыс. рублей на человека, но не более 300 тыс. на семью из регионального бюджета», - сказали в пресс-службе со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

Ранее сообщалось, что на выплату компенсаций пострадавшим от пожара семьям из региона направлены 1,2 млн рублей. Власти также обещали оказать погорельцам поддержку c восстановлением домов. В региональный Минлес уже поступили заявки на получение 1200 кубометров леса: по 125 кубометров на строительство домов и 25 - на надворные постройки. Дома должны быть построены до 30 сентября.