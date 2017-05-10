Пострадавшие от пожара жители иркутской деревни Вершина получили все бюджетные выплаты

"Трансконтейнер" и GEFCO запустили новый контейнерный сервис из Европы в КитайТранспорт 10 мая, 11:52
Сибирские ученые первыми в мире создали модель вулкана с помощью электронной пушкиНаука 10 мая, 11:45
Mirror: Ибрагимович может потерять до £30 млн из-за травмыСпорт 10 мая, 11:29
Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о снижении акциза на медовухуЭкономика и бизнес 10 мая, 11:04
DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до £143 тысяч за голСпорт 10 мая, 11:01
Гидрологи: пик паводка в Ишиме продлится еще 7-10 днейНовости Урала 10 мая, 10:57
Построенное в Хабаровске судно "70 лет Победы" будет возить по Амуру гостей из КитаяВ стране 10 мая, 10:48
Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в КопенгагенеСпорт 10 мая, 10:47
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 кмМеждународная панорама 10 мая, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Жителям деревни Вершина в Аларском районе Иркутской области, где сгорели восемь домов, полностью получили выплаты из федерального и региональных бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В населенном пункте, где проживает 48 человек, 28 апреля сгорели восемь домов и магазин, без крова остались 16 человек. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции пообещал пострадавшим, что их деревня будет восстановлена на старом месте - таково было желание самих местных жителей.
«16 жителей 8 сгоревших домов в деревне Вершина, которые во время пожара потеряли все свое имущество, получили выплаты из федеральной казны по 100 тыс. рублей на человека и по 10 тыс. рублей - единоразовая материальная помощь, а также по 100 тыс. рублей на человека, но не более 300 тыс. на семью из регионального бюджета», - сказали в пресс-службе со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.
Ранее сообщалось, что на выплату компенсаций пострадавшим от пожара семьям из региона направлены 1,2 млн рублей. Власти также обещали оказать погорельцам поддержку c восстановлением домов. В региональный Минлес уже поступили заявки на получение 1200 кубометров леса: по 125 кубометров на строительство домов и 25 - на надворные постройки. Дома должны быть построены до 30 сентября.