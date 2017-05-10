В отношении замминистра природных ресурсов Бурятии возбуждено второе уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 10 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Заместитель министра природных ресурсов Бурятии Александр Лбов стал фигурантом еще одного уголовного дела после возбуждения в отношении него в марте 2017 года дела о мошенничестве. Чиновник обвиняется также в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТАСС в Советском районном суде города Улан-Удэ.

"2 мая 2017 года Следственный отдел Управления ФСБ по Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ")", - уточнили в суде.

В рамках расследования этого дела в отношении Лбова по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде ареста до 2 июля 2017 года.

Чиновник был задержан 13 марта, тогда ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, он похитил бюджетные средства на сумму более 2,6 млн рублей. Сразу после задержания Лбова арестовали на два месяца.

По обоим уголовным делам следствие, ходатайствуя об аресте, указывало на то, что чиновник может оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства или иным образом препятствовать расследованию уголовного дела.