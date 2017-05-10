Прокуратура Хакасии начала проверку по факту обрушения в доме, при котором погиб ребенок

АБАКАН, 10 мая. /ТАСС/. Прокуратура Хакасии начала проверку по факту обрушения межкомнатного перекрытия и потолка в жилом доме в поселке Аскиз, в результате которого погиб ребенок, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Республики Хакасии начала проверку по факту обрушения <…>, в результате которого погиб трехлетний ребенок", - говорится в сообщении. Ранее республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Ход расследования уголовного дела по данному факту поставлен на контроль прокуратуры.

Как сообщалось ранее, во вторник в 23:40 местного времени (19:40 мск) произошло обрушение межкомнатного перекрытия и части потолка в одной из квартир двухэтажного десятиквартирного дома. В результате трехлетний ребенок погиб, его отец и еще один ребенок получили легкие травмы. В квартире проживали восемь человек, в том числе 6 детей. Предварительная причина - взрыв электрического водонагревателя из-за внесения в него конструктивных изменений. На ремонт дома власти республики выделили 500 тыс. рублей.